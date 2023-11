Ucria: maltratta la convivente davanti ai figli minorenni, in carcere un 55enne

Foto di Marcello Rabozzi da Pixabay

Un 55enne di Ucria, in provincia di Messina, è finito in carcere per maltrattamenti. A presentare la denuncia nei suoi confronti era stata la sua convivente dopo diversi episodi avvenuti tra il dicembre del 2017 e il marzo del 2020. La donna aveva raccontato ai carabinieri i maltrattamenti che avrebbe subito anche davanti ai figli minorenni.

Così, nel tardo pomeriggio di ieri, sono stati i carabinieri di Ucria a eseguire l’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura del tribunale di Patti nei confronti dell’uomo che è stato condannato a tre anni di reclusione. Il provvedimento restrittivo, infatti, è stato emesso all’esito del procedimento penale scaturito dalle indagini condotte dai militari di Brolo e di Ucria dopo la denuncia dell’allora convivente del 55enne. L’uomo è stato rintracciato a casa sua. Al termine delle formalità di rito, i militari lo hanno portato nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.