Ucciso giovane messinese in Germania, un fermato. Trovato pure cadavere di una 20enne

Un giovane siciliano di 23 anni è stato ucciso nella cittadina tedesca di Albstadt, a sud di Stoccarda, in Germania. Lo riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung, spiegando che l’episodio è avvenuto mercoledì e che un uomo di 52 anni è stato fermato perché sospettato di avere sparato al 23enne nel centro della cittadina. Al momento dell’arresto, riporta sempre il quotidiano, il 52enne ha indicato agli agenti un punto del suo giardino in cui è stato poi trovato il cadavere di una ragazza di 20 anni, anche lei italiana. La Bild ha identificato la vittima 23enne come Christian Zoda, la 20enne come Sandra Quarta, scrivendo che si tratta della nipote del sospettato. Faz riporta che tutti e tre i coinvolti – cioè Quarta, Zoda e l’uomo fermato – si conoscevano ed erano italiani, ma che la giovane aveva anche nazionalità tedesca. Stando sempre ai media tedeschi, i due giovani erano migliori amici e nel fine settimana avevano festeggiato il loro nuovo lavoro.