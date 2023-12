Ragusa, uomo ubriaco insulta i fedeli dall’altare prima della messa della notte Natale

In attesa che iniziasse la celebrazione per la messa della notte di Natale, i fedeli della cattedrale di San Giovanni a Ragusa sarebbero stati infastiditi da un uomo. È stato il parroco, intorno alle 22.30 del 24 dicembre, a chiamare i soccorsi. Davanti al sagrato della chiesa sono intervenuti gli agenti di polizia con una volante. Una volta entrati in chiesa, sull’altare maggiore hanno fermato un uomo di origine marocchina ubriaco che è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Quando i poliziotti gli hanno chiesto di mostrare un documento di identità, l’uomo si sarebbe rifiutato. E, per questo è stato denunciato. Nel tragitto per arrivare in questura, inoltre, l’uomo avrebbe anche minacciato gli agenti. Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo era già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Vittoria (in provincia di Ragusa) per precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e contro la pubblica amministrazione. Per questo motivo è stato denunciato anche per l’inosservanza del provvedimento dell’autorità. Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato nella casa circondariale di Ragusa.