Coppia di giovani turisti si perde nella riserva dello Zingaro: ritrovati in ipotermia

Foto di Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano - CNSAS

Due giovani turisti tedeschi si sono persi a Borgo Cusenza, nella riserva naturale dello Zingaro in provincia di Trapani. Per prestare aiuto ai due è intervenuto il personale del soccorso alpino. Partita da Scopello, sul versante sud della riserva, nelle prime ore del mattino, la coppia ha raggiunto nel pomeriggio Borgo Cusenza, nella zona nord, con poca acqua e con abbigliamento non idoneo visto che in serata la temperatura si è abbassata di molto.

Così, a un certo punto, i due hanno perso l’orientamento e spaventati hanno chiamato il numero unico per le emergenze (112). Carabinieri e soccorso alpino hanno iniziato le ricerche che si sono concluse a tarda sera. I due erano provati e accusavano un principio di ipotermia. Per il ritrovamento è stato fondamentale anche l’intervento del personale della riserva dello Zingaro.