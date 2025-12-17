Foto di Sebastian

Turista violentata a Palermo dopo una serata alla Vucciria, 46enne incastrato dal Dna

17/12/2025

Gli inquirenti hanno ricostruito quanto avvenuto a Palermo nel luglio 2023, quando una turista straniera è stata violentata dopo una serata alla Vucciria. A un 46enne palermitano è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai poliziotti. L’uomo avrebbe trascinato nel suo appartamento la vittima e l’avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale.

Turista violentata dopo una serata alla Vucciria

All’epoca dei fatti, accaduti a luglio del 2023, la turista si era recata, con alcune connazionali, alla Vucciria. Dove aveva conosciuto dei giovani palermitani con i quali avevano trascorso la serata, consumando bevande alcoliche. In un secondo momento, la vittima, avendo perso di vista le amiche, è stata accompagnata dall’uomo, con l’inganno, nella sua abitazione dove sarebbe stata stuprata.

Le indagini hanno consentito di ricostruire i fatti e, sulla base delle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori hanno identificato il 46enne. Procedendo al prelievo del campione biologico, si è riscontrata la concordanza del Dna dell’indagato con quello sui campioni biologici isolati sulla vittima. L’ordinanza è stata notificato all’uomo in carcere, poiché si trovava già detenuto al Pagliarelli per altra causa.

