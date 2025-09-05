Etna, turista americana scivola durante la visita ai crateri Silvestri. Trasferita in ospedale

05/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una turista americana, nella tarda mattinata di oggi, è scivolata, durante la visita dei crateri Silvestri, sul versante sud dell’Etna. La donna ha riportato un importante trauma all’arto inferiore sinistro. Poco prima delle 11.00 la centrale operativa 118 di Catania ha allertato il servizio regionale Sicilia del corpo nazionale soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per il recupero della 54enne.

Immediatamente è partita una squadra di tecnici della stazione Etna sud, che ha raggiunto l’infortunata, l’ha immobilizzata e recuperata con la speciale barella in dotazione al soccorso Alpino e Speleologico, congiuntamente con i militari della finanza, sino all’ambulanza del 118 per il successivo trasferimento verso una struttura ospedaliera. In caso di infortunio in ambiente montano, impervio o ostile, oppure in caso ci si fosse perduti nei medesimi ambienti, il CNSAS è allertabile chiamando il 112.

