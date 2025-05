Turismo: al Sud Italia turisti in crescita del 31 per cento nell’ultimo decennio

Il turismo nel Sud Italia mostra segnali di crescita, con una crescita media degli arrivi pari a +31,7 per cento nell’ultimo decennio, ma deve promuovere strategie mirate a valorizzare il patrimonio diffuso, sviluppare le infrastrutture, attrarre investimenti e diversificare l’offerta. Il libro bianco presentato da Ambrosetti al forum in corso a Sorrento Verso Sud, riporta incrementi che riguardano in particolare: Basilicata (+55 per cento), Sardegna (+45 per cento) e Puglia (+44 per cento) che sono anche le prime 3 regioni italiane per crescita turistica tra il 2014 e il 2023. Basilicata (+172 per cento) e Puglia (+144 per cento) registrano anche la miglior performance di crescita di arrivi stranieri nel decennio.

In generale resta un ampio gap da colmare nel turismo internazionale: nel Sud Italia arriva il 14,3 per cento del totale dei turisti stranieri. Resta centrale in tal senso il contributo del crocierismo: l’Italia è la prima destinazione in Europa e i porti del Sud sono cruciali (con Napoli 5 nel Mediterraneo). Permangono criticità legate alla bassa diversificazione e ad una insufficiente dotazione infrastrutturale. Su quest’ultimo aspetto, segnala il quarto report, il gruppo FS sta realizzando opere infrastrutturali, grazie a oltre 25 miliardi di euro con fondi Pnrr.

Tra le opere chiave, segnalate: la linea AV Napoli-Bari, la Salerno-Reggio Calabria e la Palermo–Catania–Messina. Ogni giorno sono attivi circa 1.200 cantieri su tutto il territorio nazionale, di cui oltre la metà per nuove opere. Inoltre, con il Contratto di programma 2022-2026, RFI prevede investimenti per 108 miliardi, garantendo un impatto economico complessivo di 184 miliardi di euro.