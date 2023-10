Truffa con i fondi Covid all’ombra di Cosa nostra. Operazione della polizia a Catania

Si chiama Lockdown l’operazione della polizia scattata stamattina a Catania. Diverse le ordinanze di custodia cautelare emesse e in fase di esecuzione per il reato di associazione per delinquere finalizzata alle truffe ai danni dello Stato. Il tutto con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l’affermazione del clan mafioso Santapaola-Ercolano sul territorio. Le truffe riguarderebbero dei finanziamenti erogati durante l’emergenza Covid: si tratterebbe di 380mila euro, adesso sequestrati su disposizione del giudice per le indagini preliminari.