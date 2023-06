Truffe su impianti fotovoltaici, due imprenditori denunciati

Due imprenditori di due società sono stati denunciati per avere percepito in maniera illegittima dei contributi pubblici per la fornitura e l’installazione di impianti solari termici. Nel corso dell’operazione Stolen sun, condotta dai finanzieri, sarebbero stati sequestrati il saldo di tutti i conti riconducibili ai responsabili e alle imprese da loro amministrate, immobili di loro proprietà per un valore corrispondente al profitto del reato e un intero complesso aziendale affidato a un amministratore giudiziario. In precedenza, agli imprenditori sarebbero già stati sequestrati due complessi aziendali, soldi e beni immobili e mobili per un valore di circa mezzo milione di euro, per altre frodi sui contributi pubblici riguardanti il conto termico (un fondo che sostiene l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni). Per truffare sarebbero stati usati dei documenti falsi con importi gonfiati per ricevere il massimo incentivo, a cui si aggiungono bonifici con un importo corrispondente alla fattura ma con un rimborso di parte della spesa ai clienti. Dalle indagini, sull’analisi dei conti correnti societari e dei documenti contenuti nelle 843 istanze inoltrate all’ente erogatore nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022, è stato scoperto che le società di Partinico (Palermo) avrebbero ottenuto incentivi non spettanti per quasi due milioni di euro.