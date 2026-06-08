Truffa del finto magistrato. Arrestato un 45enne nel Messinese

È stato arrestato un 45enne, originario del siracusano e gravato da precedenti di polizia, ritenuto responsabile di truffa aggravata. Il reato si sarebbe consumato ai danni di un pensionato messinese di 77 anni. Quest’ultimo, infatti, era stato contattato telefonicamente da un sedicente magistrato, il quale lo aveva convinto a incontrarlo in un luogo concordato e a portare al seguito denaro e preziosi in suo possesso, per verificare se fossero provento di una rapina avvenuta nel capoluogo peloritano. Poco dopo, essendosi reso conto di aver subito un raggiro, è stata la stessa vittima ad avvisare i carabinieri di Giampilieri.

Il tentativo di fuga

Difatti, gli accertamenti subito avviati dai militari hanno consentito di rintracciare in breve tempo il

presunto truffatore, localizzato nei pressi del casello autostradale di Roccalumera mentre cercava di

allontanarsi a bordo di un’utilitaria. Nella circostanza, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 2.000 euro in contanti, nonché di una fede in oro bianco e due in oro giallo che l’anziano gli aveva consegnato poco prima. Gli indizi così raccolti a carico del 45enne hanno quindi permesso ai carabinieri di procedere al suo arresto per truffa aggravata.