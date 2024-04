Faceva lavorare dipendenti durante l’emergenza Covid, denunciato per truffa a Mazara del Vallo

l titolare di un’azienda di Mazara del Vallo, durante l’emergenza Covid, avrebbe fatto ricorso al trattamento di integrazione salariale (previsto per i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa), nonostante i lavoratori avessero continuato a prestare regolare attività. L’uomo di 64 anni è stato denunciato per truffa aggravata e falsità materiale e ideologica commessa da privato in atto pubblico, nell’ambito di un’operazione congiunta dei carabinieri e degli ispettori dell’Inps di Trapani.