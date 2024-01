Monreale, la truffa dei falsi diamanti con un finto esperto di gioielli francese

Avrebbero raggirato un 67enne di Monreale (in provincia di Palermo) facendogli credere di potere concludere un affare per l’acquisto di diamanti tramite l’intermediazione di un finto esperto di gioielli di nazionalità francese. Per questo sono stati denunciati in stato di libertà due palermitani di 60 anni per tentata truffa aggravata.

I due uomini, già indiziati per precedenti analoghi reati, dopo avere individuato la loro vittima e carpito la fiducia del pensionato, lo avrebbero persuaso a recuperare tutto il denaro contante nella sua disponibilità necessario a finalizzare la compravendita. Per prelevare i soldi, l’uomo avrebbe deciso di andare all’ufficio postale. Proprio nella sede lì accanto, il pensionato si sarebbe fermato a salutare il presidente della sezione di Monreale dell’associazione nazionale carabinieri. Saputo il motivo dell’imminente prelievo, il militare in congedo ha intuito che potesse trattarsi di una truffa e ha allertato i carabinieri, fornendo anche importanti dettagli sull’appuntamento che la vittima avrebbe avuto a breve per la consegna del denaro ritirato.

In questo modo, i militari sono riusciti a identificare i due 60enni palermitani che, poco dopo, avevano già fatto a salire a bordo di un’auto la loro vittima. I carabinieri sono riusciti a bloccarli prima che il 67enne potesse consegnare loro i soldi. I due sono stati trovati in possesso di un anello con pietre e un certificato di garanzia di diamanti, il tutto verosimilmente falso.