Trovato il corpo senza vita del 35enne che ha salvato i due minorenni caduti in mare ad Avola

È stato ritrovato il corpo senza vita di Vito Bugliarello, il 35enne di Floridia (nel Siracusano) che da ieri pomeriggio risultava disperso in mare, tra Siracusa ed Avola, dopo avere salvato due minorenni che erano finiti in acqua, nella zona della Marchesa. Stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, i due ragazzini si sarebbero sporti troppo sul ponte di Cassibile, forse per scattare un selfie, e così sarebbero finiti nelle acque del mare che erano piuttosto agitate.

A vedere la scena e intervenire era stato il 35enne che, annodando insieme due teli, ha formato una corda e l’ha lanciata ai ragazzini. Uno di loro è riuscito ad afferrare il capo e ha poi aiutato anche il compagno a tornare a riva. A quel punto, però, a scivolare in mare sarebbe stato il 35enne. Velocemente, trainato dalle correnti, si è allontanato dalla costa facendo perdere le proprie tracce. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria – che oggi sono arrivati in supporto alle attività di ricerca in mare – nel pomeriggio di oggi, a rintracciare il cadavere che non era molto distante dall’area marina in cui era stato visto l’ultima volta. Il cadavere di Bugliarello è stato trasportato dalla motobarca dei vigili del fuoco fino al porto di Siracusa.

Le ricerche sono state coordinate dalla capitaneria di porto di Siracusa che ha inviato le proprie motovedette per cercare la vittima. Al lavoro sono stati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco e, per le prossime ore, era previsto l’arrivo anche di esperti da Reggio Calabria. Impegnato nelle operazioni di ricerca dell’uomo ritrovato cadavere, è stato anche uno scooter d’acqua dei pompieri.