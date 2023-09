Troppi furti, niente più caffè all’Università di Palermo

«A causa dei numerosi e continui furti con scasso, siamo costretti, nostro malgrado, a interrompere il servizio di ristoro tramite distributori automatici all’interno della cittadella universitaria». La nota, stampata su un foglio è affissa sui distributori automatici di ogni edificio di viale delle Scienze, a Palermo. È firmata “la direzione” e la carta porta l’intestazione IvsItalia.com, società che gestisce le forniture dei distributori automatici nella cittadella.

Distributori che si trovano staccati dalla corrente elettrica e voltati al contrario, con la parte frontale, cioè, rivolta verso il muro, come in una forma di silenziosa protesta. Non ci è stato possibile ottenere in formazioni sul numero dei furti o sulla possibile durata della protesta, ma al momento niente caffè per quasi tutti.