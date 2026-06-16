Tenta di entrare al tribunale per i minori con la droga nella borsa: denunciata 37enne  

16/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tenta di entrare al tribunale per i minorenni di Palermo con la droga nella borsa. I carabinieri del Reparto Servizi Magistratura – Sezione Tribunali hanno segnalato alla prefettura, quale assuntrice di sostanze stupefacenti per uso personale, una donna sorpresa in possesso di sostanze stupefacenti durante le operazioni di sicurezza all’ingresso del Tribunale per i minorenni. Protagonista della vicenda è una 37enne palermitana, già nota alle forze dell’ordine. La donna si era recata nella struttura per un colloquio con la procuratrice per i Minorenni nell’ambito di un procedimento penale. Durante l’ispezione della borsa sono state trovate due dosi di hashish.

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