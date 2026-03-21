Treni Sicilia express, posticipata vendita biglietti

21/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La vendita dei biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana per favorire il rientro dei siciliani residenti al Nord in occasione delle festività pasquali, è posticipata di qualche giorno per motivi tecnici e amministrativi. La nuova data di messa in vendita dei titoli di viaggio, rispetto a quella del 22 marzo precedentemente comunicata, sarà resa nota dalla Regione all’inizio della prossima settimana.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo 2026
Leggi la notizia

La vendita dei biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana per favorire il rientro dei siciliani residenti al Nord in occasione delle festività pasquali, è posticipata di qualche giorno per motivi tecnici e amministrativi. La nuova data di messa in vendita dei titoli di viaggio, rispetto a quella del 22 marzo precedentemente comunicata, sarà […]

Terremoto alle isole Eolie, scossa avvertita anche a Palermo e Messina
Leggi la notizia

La vendita dei biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana per favorire il rientro dei siciliani residenti al Nord in occasione delle festività pasquali, è posticipata di qualche giorno per motivi tecnici e amministrativi. La nuova data di messa in vendita dei titoli di viaggio, rispetto a quella del 22 marzo precedentemente comunicata, sarà […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo 2026
di

È primavera nello zodiaco! Nella settimana dal 23 marzo 2026, cinque pianeti in Ariete inaugurano il capodanno zodiacale facendo svettare l’oroscopo di Ariete, Leone e Sagittario come i più forti e splendenti dello zodiaco! Benissimo anche Acquario e Gemelli per questo stellium primaverile che porterà tantissimo loro, mentre la Bilancia dovrà cambiare totalmente stile di […]

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Business in chiaro

Il bando SRD01: 100 milioni di contributi per innovare le aziende agricole
di

Nel settore agricolo si parla spesso di innovazione, sostenibilità e competitività. Parole importanti, ma da tradurre in investimenti concreti. A partire da nuovi macchinari e strutture aziendali più efficienti, per arrivare alle tecnologie digitali. Proprio la direzione in cui vanno i contributi previsti dal bando SRD01 – Investimenti nelle aziende agricole: tra gli strumenti più […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze