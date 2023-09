Foto di Ferrovie.it

Cantiere lungo la tratta Messina-Siracusa. Modifiche circolazione e bus sostitutivi

Aperto il cantiere di Rete ferroviaria italiana nella stazione di Bicocca, sulla Messina-Siracusa, per lavori di potenziamento infrastrutturale. I lavori fanno parte di un articolato piano di rafforzamento della rete ferroviaria siciliana, prevedono rilevanti interventi sul piano regolatore della stazione. I lavori comporteranno una rimodulazione dell’offerta commerciale e un servizio di bus sostitutivi dalle 22.50 di venerdì 29 alle 4.00 di lunedì 2 ottobre sulla linea Messina-Siracusa e fra Catania e Caltagirone.

I bus in programma fra Caltagirone e Gela subiranno variazioni di orario per garantire il collegamento fra Catania e Gela. In particolare: i treni a lunga percorrenza sono sostituiti con bus fra le stazioni di Messina e Siracusa; i treni regionali della linea Messina-Siracusa sono sostituiti con bus tra Catania e Siracusa; i treni regionali della tratta Catania Centrale – Bicocca sono sostituiti con bus tra le stazioni di Catania Aeroporto Fontanarossa e Bicocca; i treni regionali della linea Catania Centrale – Caltagirone sono sostituiti con bus.