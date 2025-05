Si traveste da fantasma per buttare la spazzatura: multato a Monreale

Si è travestito da fantasma per buttare la spazzatura senza rispettare i turni della differenziata a Monreale (in provincia di Palermo). Il trasgressore è stato identificato dalla polizia municipale tramite i sistemi di videosorveglianza che hanno permesso di seguirlo da quando ha conferito illegalmente i rifiuti fino al suo arrivo a casa. L’uomo è stato identificato e multato. «Continuiamo a riscontrare atti di inciviltà inaccettabili – ha dichiarato l’assessore comunale Giulio Mannino – Nonostante i nostri sforzi per mantenere pulita la città ed educare alla corretta gestione dei rifiuti, c’è ancora chi ignora le regole, danneggiando l’ambiente e la nostra comunità».

Oltre all’impegno da parte della polizia municipale, il Comune di Monreale utilizza le telecamere anche per rintracciare questo tipo di illeciti. «Questo – aggiunge l’assessore Mannino – dimostra la nostra determinazione a individuare e punire chi non rispetta le norme. A ogni furbetto deve essere chiaro che il proprio comportamento incivile non resta impunito e che siamo in grado di risalire con esattezza al suo domicilio. Daremo la caccia a questi fantasmi – sottolinea il componente della giunta comunale – che inquinano la nostra città. Facciamo appello al senso civico di tutti i cittadini: la pulizia della nostra città è un bene comune e la collaborazione di ognuno è fondamentale».