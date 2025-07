Catania, trasportava patatine fritte precongelate in un camion senza sistema di refrigerazione

Durante un servizio di pattugliamento in viale Ulisse, a Catania, gli agenti delle motovolanti dell’ufficio prevenzione generale della questura hanno notato un camion in cattive condizioni che trasportava alimenti destinati alla ristorazione. Il veicolo, sprovvisto di sistema di refrigerazione, ha subito insospettito i poliziotti, che hanno deciso di effettuare un controllo approfondito. All’interno del mezzo sono stati trovati alimenti conservati in modo non conforme, tra cui dieci sacchi di patatine fritte precongelate, già parzialmente scongelati.

Per verificare le condizioni della merce, è intervenuto il personale del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Catania, che ha accertato il deterioramento dei prodotti. I 40 chili di patatine, considerati non più idonei al consumo umano, sono stati sequestrati e smaltiti. All’autista, ritenuto responsabile del trasporto in violazione delle norme sulla sicurezza alimentare, è stata comminata una sanzione amministrativa di 3.000 euro.