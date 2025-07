Trapani: sanzioni per 30.000 euro ad un circolo per le slot machine non conformi

Sanzioni per 30.000 euro e proposta di temporanea chiusura dell’esercizio, nei confronti di un circolo privato all’interno del quale è stata rilevata la presenza di tre A.W.P. (Amusement With Prizes) conosciuti come new slot. Si tratta di apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincite in denaro, che non possono essere utilizzati da minori di 18 anni e non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali, che non erano conformi a legge. Tutto ciò rientra nell’ambito dell’attività di contrasto del gioco illegale e irregolare disposta dalla guardia di finanza di Trapani.