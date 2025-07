Trapani, nuova vita per il quartiere Cappuccinelli: «Lavori di riqualificazione con un parco a mare»

Periferie cittadine al centro di interventi di riqualificazione. Il rione Cappuccinelli di Trapani si appresta a cambiare aspetto con i lavori che partiranno questo mese. L’area interessata dall’intervento Pinqua 2 comprende l’ex centro comunale di raccolta rifiuti sul lungomare che, per anni, è stato punto di riferimento per smaltire i rifiuti con lunghe file di auto in attesa dei conferimenti e disagi per la viabilità. Il futuro che attende quell’area, però, adesso è quella del parco urbano. «Il luogo per il centro comunale di raccolta dei rifiuti – sottolinea l’ingegnere Orazio Amenta, responsabile Lavori pubblici per il Comune di Trapani – non poteva essere questo a due passi dal mare». E, infatti, nel corso della presentazione è stato illustrato il progetto di riqualificazione dell’area che prevede un parco a mare, alberi e vegetazione.

«Questo parco – spiega Amenta – sarà collegato con il campus mediterraneo che si trova nei locali dell’ex mattatoio comunale, ripristinato in studentato universitario e polo di servizi per la vicina Università». I lavori, inoltre prevedono anche la riqualificazione del giardino d’inverno – sede del mercato del contadino – che diventerà uno spazio polifunzionale. «Non solo per il mercato – illustra l’ingegnere – ma anche per eventi culturali estivi, ma con una copertura che consentirà l’utilizzo pure nei mesi invernali». Nel progetto Pinqua 2, infine, c’è in programma anche la riqualificazione degli immobili. Ma c’è di più e verrà fatto con il progetto del Pinqua 1 che riguarderà il rifacimento delle fognature e del sistema idrico. «Questo quartiere – fa notare Amenta – è il primo che si allaga con le prime piogge». Intanto, all’ex mattatoio sono già iniziate le demolizioni e la fine dei lavori è prevista per il 15 marzo del 2026.

«Abbiamo raccolto una bella sfida – sottolinea l’imprenditore Domenico Costantino della ditta Agoraa Scarl – Oltre a essere gli esecutori dei lavori, siamo i progettisti della parte esecutiva: la sfida sta nel realizzarla a regola d’arte entro i tempi molto stretti dettati dal Pnrr. Siamo molto fiduciosi», assicura. Intanto, per venire incontro alla cittadinanza, il Comune ha attivato di concerto con il comitato associazione Insieme per Cappuccinelli lo sportello PINQuA presso il terzo settore del Comune di Trapani uno sportello di ascolto.