Trapani: fa cadere un’anziana per strada per rubarle la borsa, arrestato

Un 24enne trapanese è stato arrestato con l’accusa di avere rapinato un’anziana. Stando a quando ricostruito finora durante la fase delle indagini dagli agenti della squadra mobile della questura di Trapani, la sera del 7 novembre, il giovane a bordo di una bicicletta avrebbe puntato una coppia di anziani che camminava sul marciapiede di via del Ferro.

Sempre sulla sella del mezzo a due ruote, il 24enne avrebbe spinto la donna facendola cadere a terra davanti al marito e rubandole la borsa. Poi sarebbe scappato facendo perdere le proprie tracce. In seguito alla caduta, l’anziana ha riportato diverse e gravi fratture, tanto da dovere essere ricoverata in ospedale.

Tramite l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona e il confronto con foto di archivio della polizia, gli agenti hanno individuato il 24enne. Controllato nei giorni successivi, è stato trovato in possesso di alcuni indumenti coincidenti con quelli indossati al momento della rapina. Il giovane è finito agli arresti domiciliari e continuano le indagini per verificare se possa essere coinvolto in altri episodi.