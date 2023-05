Trapani aspetta il sindaco, è iniziato lo spoglio. Nelle proiezioni è testa a testa tra Miceli e Tranchida

Urne chiuse e spoglio iniziato a Trapani. Il capoluogo di provincia è uno dei quattro che in questa chiamata elettorale è andato al voto, insieme a Ragusa, Catania e Siracusa. L’exit poll elaborato da Noto sondaggi per Videoregione segnala uno scenario incerto, con Maurizio Miceli in vantaggio con il 42-46 per cento dei voti rispetto all’uscente Giacomo Tranchida con il 38-42 per cento. Un testa a testa confermato anche dalle prima proiezioni che danno Tranchida al 39,8 per cento e Miceli al 37,9 per cento.

Il sindaco uscente Giacomo Tranchida tenta la riconferma con dieci liste a supporto. Gli sfidanti sono Maurizio Miceli, candidato del centrodestra, con 5 liste. Una lista per Anna Garuccio e quattro le liste per Francesco Brillante.