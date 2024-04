Trapani, evita da giorni le manette: va alla processione e viene arrestato

Foto della pagina Facebook Città di Trapani

Andare alla tradizionale processione dei Misteri non è stata la scelta giusta per un 50enne di Trapani. L’uomo – che ha precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona – è stato condannato a cinque anni per estorsione e per rapina, ma da giorni si sottraeva all’arresto. Venerdì sera è stato notato dalla polizia mentre, con la famiglia, seguiva la tradizionale processione trapanese. Anche in questo caso l’uomo ha provato a sottrarsi, ma non ci è riuscito.

Il reato per cui è stato condannato risale al 2018. Il 50enne, insieme a un’altra persona, ha costretto una persona – minacciandolo di morte – a dargli 850 euro. I soldi gli sarebbero serviti per pagare una multa, ricevuta perché la sua macchina era senza assicurazione.