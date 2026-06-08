Traffico di droga tra Palermo e la Campania, sei arresti

Foto generica

I finanzieri di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip. La richiesta è arrivata dalla Dda, nei confronti di cinque uomini e una donna palermitani e campani. Tutti sono accusati di traffico di sostanze stupefacenti. Per loro è stato disposto l’obbligo di dimora. Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo – Gico, nei confronti di un gruppo organizzato dedito al traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti a Palermo. Con ramificazioni nelle province di Napoli, Roma e Reggio Calabria.

Attraverso le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e pedinamenti, è stato ricostruito il modo in cui il gruppo acquistava cocaina in Calabria e in Campania e hashish nel Lazio. Nel corso delle indagini sono stati bloccati nove corrieri e sequestrati di circa 80 chili di droga.