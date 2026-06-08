Foto generica

Traffico di droga tra Palermo e la Campania, sei arresti

08/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I finanzieri di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip. La richiesta è arrivata dalla Dda, nei confronti di cinque uomini e una donna palermitani e campani. Tutti sono accusati di traffico di sostanze stupefacenti. Per loro è stato disposto l’obbligo di dimora. Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo – Gico, nei confronti di un gruppo organizzato dedito al traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti a Palermo. Con ramificazioni nelle province di Napoli, Roma e Reggio Calabria.

Attraverso le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e pedinamenti, è stato ricostruito il modo in cui il gruppo acquistava cocaina in Calabria e in Campania e hashish nel Lazio. Nel corso delle indagini sono stati bloccati nove corrieri e sequestrati di circa 80 chili di droga.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026
Leggi la notizia

I finanzieri di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip. La richiesta è arrivata dalla Dda, nei confronti di cinque uomini e una donna palermitani e campani. Tutti sono accusati di traffico di sostanze stupefacenti. Per loro è stato disposto l’obbligo di dimora. Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo – Gico, nei […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno 2026
di

L’oroscopo di questa settimana dall’8 giugno 2026 manda messaggi chiari ai segni zodiacali. E parla di romanticismo per i segni d’acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Mentre i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – osano sempre di più, sotto la spinta del Sole e di Urano. Ne godono anche Ariete e Leone, mentre il […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Agricoltura, energia e investimenti: alle aziende serve una visione più ampia
di

Negli ultimi anni il settore agricolo ha vissuto una trasformazione profonda. Non solo nei campi, ma nel modo stesso in cui le aziende agricole devono ragionare, seguite da una consulenza altrettanto agile. Chi lavora ogni giorno accanto a queste realtà lo vede chiaramente: produrre bene, oggi, non basta più. Bisogna confrontarsi con energia, sostenibilità economica, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze