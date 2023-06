Traffico bloccato lungo la strada statale 121. Scontro frontale tra mezzo pesante e auto

Sulla statale 121 Catanese il traffico è provvisoriamente bloccato in avvicinamento al chilometro 241,400, in territorio comunale di Bolognetta, in provincia di Palermo. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità con il traffico provvisoriamente deviato sulla strada provinciale 77 tra gli svincoli di Bolognetta e Misilmeri.