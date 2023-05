Traffico in tilt a Catania. Lunghe code e disagi per un quadrangolare allo stadio Cibali

Traffico in tilt questa mattina a Catania. Particolari disagi vengono segnalati nell’area dello stadio Angelo Massimino. All’interno – con fischio d’inizio alle 10.30 – è in corso di svolgimento la manifestazione Un gol per la solidarietà, quadrangolare di beneficenza giunto alla sua 15esima edizione. Le arterie dove si procede maggiormente a rilento sono viale Lorenzo Bolano, viale Mario Rapisardi, via Milo, via Passo Gravina e via Monserrato.