Trabia, evade dai domiciliari per difendere il fratello e spara dei colpi di pistola: arrestato un 35enne

Sarebbe evaso per difendere il fratello e avrebbe sparato contro alcune persone coinvolte nella lite. Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri di Termini Imerese, in provincia di Palermo: le accuse sono detenzione e porto illegale di arma clandestina ed evasione. Nella notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi l’uomo – in quel momento agli arresti domiciliari – avrebbe saputo che il fratello era coinvolto in un violento scontro verbale e fisico in una piazza di Trabia, nel Palermitano. A quel punto sarebbe uscito di casa per andare in soccorso del fratello. Arrivato nel luogo dov’era in corso la lite avrebbe sparato dei colpi d’arma da fuoco contro alcune delle persone coinvolte, che sarebbero riuscite a fuggire a bordo di un’auto. Il 35enne è stato arrestato e messo ai domiciliari con braccialetto elettronico.