Foto di Francesco Ghiot - ufficio stampa evento

Prosegue in primavera il tour in Sicilia di Voglio Vederti Danzare, straordinaria produzione musicale dedicata a Franco Battiato, indiscusso Maestro simbolo della musica contemporanea, con due nuove date: il 10 marzo al teatro Vittorio Emanuele di Messina e l’11 marzo al Teatro ABC di Catania. Clicca qui per info biglietti, disponibili su ticketone. Lo spettacolo con la direzione artistica di Rossana Raguseo è firmato Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations Entertainment.

Voglio Vederti Danzare, il tour celebrativo

Voglio Vederti Danzare, tour celebrativo che arriva ad 80 anni dalla nascita e 4 dalla scomparsa del Maestro, accompagna gli spettatori in un percorso attraverso le diverse stagioni artistiche di Franco Battiato, un modo per far rivivere al pubblico la memoria, frequenze e le sequenze che Battiato ha donato alla musica e non solo: dalla svolta eclettica de L’era del cinghiale bianco ai richiami letterari di Prospettiva Nevskij, fino ai riferimenti mistici e spirituali che attraversano capolavori come Centro di gravità permanente e Voglio Vederti Danzare, evocando le figure dei dervishes turners.

Il tour, acclamato dal pubblico e esaltato dalla critica più attenta, ha conquistato il successo grazie alla sua straordinaria capacità di rendere omaggio al celebre artista attraverso un viaggio musicale unico, costruito su arrangiamenti curati e fedeli alla sua essenza, ed eseguito da un cast di musicisti e interpreti d’eccezione, come alcune recensioni sottolineano: «Voglio vederti danzare” ha entusiasmato, toccato le corde profonde dell’anima e riconosciuto al grande Battiato la caratteristica di visionario e cantautore illuminato, in grado di anticipare ed esporre quei concetti che soltanto oggi possiamo iniziare a comprendere».

Lo spettacolo arricchito da un momento di spiritualità

Le voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni restituiscono con autenticità l’anima più profonda dei capolavori di Battiato, mentre ogni brano prende vita grazie alla perfetta sintonia tra i musicisti della band: Simone Temporali alle tastiere, Antonello Pacioni e Leonardo Guelpa alle chitarre, Glauco Fantini al basso e cori, Mario Luciani alla batteria e gli Archi dell’Ensemble Etna Contemporanea, diretta da Giovanni Cernicchiaro, che insieme a Temporali ha curato gli arrangiamenti. Inoltre, lo spettacolo sarà arricchito da un toccante momento di profonda spiritualità che sarà offerto dalla danza dei dervishes turners, simbolo dell’armonia universale tanto cara alla poetica di Battiato, con Silvia Layla e Grazia Cernuto.