Tonno rosso illegale: sequestro della Guardia costiera a Catania

Foto di Guardia costiera

La Guardia costiera di Catania, con i comandi di Giardini Naxos e Portopalo di Capo Passero, ha sequestrato 35 esemplari di tonno rosso per un totale di circa 7 tonnellate. I controlli, svolti tra mare e terra in Sicilia orientale, hanno accertato gravi violazioni: assenza di autorizzazioni, documentazione irregolare e mancanza del nuovo sigillo di garanzia. Le sanzioni superano gli 11.000 euro. Dopo la valutazione sanitaria, 2.500 chilogrammi sono stati distrutti perché non idonei al consumo. Il restante tonno, se ritenuto sicuro, sarà donato in beneficenza. Le attività rientrano nel piano nazionale di tutela della specie e contrasto alla pesca illegale.