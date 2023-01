Tondicello della Playa: fermato calesse a velocità tra auto e pedoni

Un calesse lanciato per strada a velocità. Una scena usuale a Catania alle prime luci del giorno, ma che stavolta si è verificata durante la mattinata, nel pieno traffico della zona di piazza Caduti del mare, meglio nota per i catanesi come Tondicello della Playa. Più volte gli agenti della polizia avevano provato a fermare il conducente, un giovane cittadino straniero, che aveva continuato a ignorare l’alt, spronando il suo cavallo, fino a quando non è stato fermato. Il conducente è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale e sanzionato per le condizioni in cui deteneva l’animale. Ora sotto sequestro, secondo i primi accertamenti il cavallo risultava custodito in una stalla di fortuna nel cortile Doberdò, senza autorizzazioni e in pessime condizioni igieniche.