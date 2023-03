Testa di capretto, proiettili e lettera di minacce davanti casa dell’ex sindaco di Aci Catena

Una testa di capretto, due proiettili e una lettera intimidatoria sono stati trovati davanti all’abitazione dell’ex sindaco di Aci Catena, Ascenzio Maesano. Le indagini sono state avviate dai carabinieri che stanno visionando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. L’ex sindaco della cittadina in provincia di Catania, in passato, è stato coinvolto in inchieste giudiziarie per corruzione e tangenti.