Poltrone vuote e voti segreti: la terza giornata di lavori all’Ars

11/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stata la vicepresidente dell’Ars, Luisa Lantieri, ad aprire la seduta oggi, poco dopo le 15.30. Tra gli assenti anche il presidente Gaetano Galvagno, impegnato alla Bit di Milano, come molti suoi colleghi. In realtà, guardando l’aula oggi, ci si è subito resi conto che, in questa terza giornata di votazione del Ddl Enti locali, tra i banchi di Sala d’Ercole si contano troppe poltrone vuote. Tante da spingere il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri a proporre il rinvio dei lavori. Il lavoro che attende i deputati è enorme, perché rimane da esaminare ben più della metà del testo, e molti degli articoli, forse troppi, potrebbero cadere sotto i colpi del voto segreto.

Articolo 10: stralci e bocciature nel segreto dell’urna

Scarso bottino oggi. L’articolo 10, primo in esame, definisce le norme per la digitalizzazione degli archivi documentali degli uffici tecnici comunali della Regione. Dopo il ritiro degli emendamenti di Pd e M5s, il capogruppo dell’Mpa, Roberto Di Mauro, ha definito in Aula la norma irrilevante e, dulcis in fundo, è arrivato il voto segreto sull’emendamento soppressivo a firma Pd, relativo a una delle cinque fasi per le procedure del processo di dematerializzazione.

Primo risultato: stralciato con 37 voti favorevoli contro 18. Medesima sorte per i due commi successivi, rendendo di fatto la misura monca. Al voto, l’articolo 10 così come emendato è stato bocciato: voto segreto, con 33 voti contrari e un solo voto a sostegno, quello di Luisa Lantieri. Si prevedono tempi lunghi. Anche oggi il governo ha dovuto constatare che l’assenteismo dei deputati della sua coalizione incide notevolmente sui lavori d’Aula. Vale la pena continuare con questo stillicidio? Secondo la presidente Lantieri, no. Difatti, ha rinviato i lavori a martedì 17, alle 15.00.

