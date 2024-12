Terrasini, una mareggiata affonda una barca e ne danneggia altre

A causa del maltempo un’imbarcazione è affondata e altre sono state danneggiate nel porticciolo di Terrasini, in provincia di Palermo. I pescatori chiedono nuovamente interventi per la messa in sicurezza dell’area portuale nella zona di ormeggio delle barche, che già in altre occasioni aveva subìto danni per le mareggiate. Gli imprenditori lamentano l’assenza di sistemi di ormeggio, che sarebbero stati richiesti molte volte. Molti pescatori hanno trascorso la notte al porto per evitare che le imbarcazioni potessero danneggiarsi a causa della violenta mareggiata. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, «l’amministrazione comunale di Terrasini sta lavorando per redigere il piano regolatore del porto per la messa in sicurezza soprattutto del porto peschereccio, che in questi anni ha subito tanti danneggiamenti».