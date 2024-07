Termini Imerese, scontro tra due scooter: un morto e due feriti

Una persona morta e due ferite ieri a Termini Imerese, in provincia di Palermo, dopo un incidente stradale. La vittima era a bordo di uno scooter, che si è scontrato con un altro scooter in via Libertà. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri e il personale sanitario del 118, che ha soccorso le due persone che viaggiavano sull’altro scooter, che sono rimaste ferite.