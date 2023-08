Termini Imerese, minacce alla sindaca Terranova: «Ti vegnu a cerco e ti scippu a testa»

«Ti vegnu a cerco e ti scippu a testa» la frase chiaramente minatoria che ha ricevuto la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, che sui social denuncia le minacce subite dopo una sua diretta Facebook. Nel video in questione, la prima cittadina, in quota Movimento 5 stelle e sorretta in maggioranza anche dal Partito democratico, se l’era presa con il poco rispetto che a suo dire avrebbero tenuto diversi ambulanti nell’area del mercato: «È inaccettabile vedere come viene lasciata la nostra città, una città che accoglie merita di essere rispettata. Vergogna. Prenderemo provvedimenti», le sue parole.

«Perché vi racconto tutto questo? – dice Terranova durante la sua diretta – Perché ho bisogno che mi stiate accanto. Non posso vincere questa battaglia da sola. Ho bisogno di voi. Ho bisogno di voi cittadini onesti che amate Termini e che siete stanchi di vederla maltrattata e calpestata. I vostri messaggi d’affetto, la vostra vicinanza, il vostro supporto, sono la mia corazza. Chi minaccia un sindaco che fa il suo dovere sta minacciando tutta la città».

L’autore delle minacce è stato già denunciato, ma la sindaca non ha nascosto la propria amarezza. Alla politica sono arrivati messaggi di solidarietà dal suo partito, dal del coordinatore provinciale di Palermo del Movimento 5 Stelle, Steni Di Piazza, fino alla senatrice palermitana Dolores Bevilacqua, che annuncia: «Maria, non sei sola. Verremo a Termini Imerese per gridarlo a gran voce e staremo al tuo fianco».