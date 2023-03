Aggredisce un automobilista con una piccozza, 36enne arrestato per tentato omicidio

Avrebbe colpito più volte un automobilista con una piccozza. Un 36enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e porto di oggetti atti a offendere. L’episodio si è verificato a ottobre a Comiso, in provincia di Ragusa. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri che erano intervenuti sul posto dell’aggressione e che hanno portato avanti le indagini, la vittima sarebbe stata raggiunta mentre era a bordo della propria auto. Poi sarebbe stata brutalmente picchiata da un conoscente che, direttamente attraverso il finestrino, avrebbe sferrato diversi colpi di piccozza. A interrompere la violenta aggressione, sarebbe stato l’intervento di alcuni passanti. L’aggressore sarebbe poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. L’automobilista aggredito era stato portato all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove erano state riscontrate importanti lesioni in varie parti del corpo. Le indagini, coordinate dalla sostituta procuratrice di Ragusa Silvia Giarrizzo, hanno permesso di identificare l’aggressore. Il 36enne è finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio.