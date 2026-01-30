Foto di Christian Schickler - immagine d'archivio

Tentato omicidio a Biancavilla: prova a strangolare e accoltellare la moglie

30/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tenta di uccidere la moglie, ma lei riesce a mettersi in salvo. Ad allertare i carabinieri di Paternò, nel Catanese, sono stati i parenti della donna, con una segnalazione al numero d’emergenza 112. Arrivati all’appartamento indicato, nella vicina Biancavilla, i militari hanno trovato la signora agitata e con segni di lesioni. In casa c’era anche il marito, un pregiudicato 56enne, che poco prima avrebbe provato a strangolarla e a colpirla con un coltello da cucina, dopo un litigio. La donna, però, è riuscita a scappare e a chiudersi in un’altra stanza, da dove si è messa in contatto con i parenti per chiedere aiuto. Intervenuto sul posto anche il personale del 118, per medicare la donna e portarla al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla. Il marito, intanto, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito nel carcere di piazza Lanza a Catania.

