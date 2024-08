Tentato omicidio nell’Agrigentino: colpo di pistola dopo una lite, un giovane è grave

Tentato omicidio, ieri sera, a Joppolo Giancaxio, nell’Agrigentino: un ragazzo di 23 anni è stato ferito con un colpo di pistola all’addome e sarebbe in gravi condizioni. La sparatoria, avvenuta in via Kennedy, sarebbe scaturita da un litigio per futili motivi con un coetaneo che sarebbe stato fermato dai carabinieri per essere interrogato. I militari stanno interrogando altri giovani ma, al momento, non ci sono fermati.

Il 23enne, dopo essere stato raggiunto da un proiettile all’addome, sparato nella zona dei locali della cittadina in provincia di Agrigento, è stato subito portato in guardia medica. Da lì è stato richiesto l’intervento del 118 e l’ambulanza lo ha trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove adesso si trova ricoverato.

Secondo quanto emerge, il giovane – che non dovrebbe essere in pericolo di vita – resterà paralizzato: i medici, infatti, gli hanno già diagnosticato la lesione del midollo osseo. Il proiettile, perforando l’addome e una vertebra, gli ha gravemente danneggiato la spina dorsale.