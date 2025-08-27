Tentato furto a Catania: 42enne denunciato dalla polizia a Ognina

Durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere Ognina, a Catania, gli agenti di Polizia hanno notato un uomo, con indosso un casco, scendere da un camper in sosta. Alla vista della pattuglia, il 42enne è risalito rapidamente sul veicolo nel tentativo di nascondersi. Insospettiti dall’atteggiamento, i poliziotti sono intervenuti per effettuare i dovuti accertamenti. Giunti nei pressi del camper, hanno constatato che il cilindretto della serratura era forzato e che la batteria del mezzo, rimossa dal suo alloggiamento, si trovava a terra collegata con cavi di fortuna.

All’interno del veicolo è stato sorpreso il 42enne con uno zaino sulle spalle, nel quale sono stati trovati e sequestrati attrezzi da scasso: tre chiavi inglesi, una pinza a becco, una chiave esagonale e due giraviti. Nascosti nel camper, invece, sono stati rinvenuti un piede di porco e una mazza da baseball. L’uomo ha tentato di giustificarsi affermando di aver ricevuto il camper in prestito da un amico, ma la versione è stata immediatamente smentita dall’anziano padre del proprietario del mezzo, giunto sul posto. L’uomo ha infatti dichiarato di non conoscere il 42enne e di aver parcheggiato il camper nella zona circa una settimana prima. Al termine degli accertamenti, il 42enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per tentato furto aggravato, possesso di strumenti atti allo scasso e porto di oggetti atti a offendere.