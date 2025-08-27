Tentato furto a Catania: 42enne denunciato dalla polizia a Ognina

27/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere Ognina, a Catania, gli agenti di Polizia hanno notato un uomo, con indosso un casco, scendere da un camper in sosta. Alla vista della pattuglia, il 42enne è risalito rapidamente sul veicolo nel tentativo di nascondersi. Insospettiti dall’atteggiamento, i poliziotti sono intervenuti per effettuare i dovuti accertamenti. Giunti nei pressi del camper, hanno constatato che il cilindretto della serratura era forzato e che la batteria del mezzo, rimossa dal suo alloggiamento, si trovava a terra collegata con cavi di fortuna.

All’interno del veicolo è stato sorpreso il 42enne con uno zaino sulle spalle, nel quale sono stati trovati e sequestrati attrezzi da scasso: tre chiavi inglesi, una pinza a becco, una chiave esagonale e due giraviti. Nascosti nel camper, invece, sono stati rinvenuti un piede di porco e una mazza da baseball. L’uomo ha tentato di giustificarsi affermando di aver ricevuto il camper in prestito da un amico, ma la versione è stata immediatamente smentita dall’anziano padre del proprietario del mezzo, giunto sul posto. L’uomo ha infatti dichiarato di non conoscere il 42enne e di aver parcheggiato il camper nella zona circa una settimana prima. Al termine degli accertamenti, il 42enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per tentato furto aggravato, possesso di strumenti atti allo scasso e porto di oggetti atti a offendere.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

«Un parcheggiatore abusivo ha preso a picconate la mia auto perché non gli ho dato soldi»: la denuncia a Catania
Leggi la notizia

Durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere Ognina, a Catania, gli agenti di Polizia hanno notato un uomo, con indosso un casco, scendere da un camper in sosta. Alla vista della pattuglia, il 42enne è risalito rapidamente sul veicolo nel tentativo di nascondersi. Insospettiti dall’atteggiamento, i poliziotti sono intervenuti per effettuare i dovuti […]

Catania: due sparatorie nella notte tra San Cristoforo e via Garibaldi
Leggi la notizia

Durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere Ognina, a Catania, gli agenti di Polizia hanno notato un uomo, con indosso un casco, scendere da un camper in sosta. Alla vista della pattuglia, il 42enne è risalito rapidamente sul veicolo nel tentativo di nascondersi. Insospettiti dall’atteggiamento, i poliziotti sono intervenuti per effettuare i dovuti […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]