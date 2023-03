Caltagirone: tenta il furto di un’auto, 25enne incastrato dalle telecamere di videosorveglianza

Un catanese di 25 anni è stato denunciato dai carabinieri di Caltagirone per tentato furto aggravato. A fare intervenire i militari, la denuncia di un 44enne calatino che ieri mattina si è presentato in caserma, riferendo di avere subito, la notte precedente, il tentato furto della sua Fiat 500 posteggiata davanti alla sua abitazione di viale dell’Autonomia. È stato lo stesso proprietario dell’auto ad accorgersi del tentato furto, avvertendo alcuni rumori provenire dalla strada e notando attraverso il sistema di videosorveglianza, tre persone che stavano armeggiando sulla sua macchina. Il 44enne si è precipitato in strada gridando e rincorrendo i tre che erano già riusciti ad aprire lo sportello lato guida e a spingere il veicolo, lasciandolo in mezzo alla carreggiata con il blocchetto d’accensione danneggiato, per scappare. Dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza i carabinieri hanno escluso che si trattasse di persone del luogo e, così, hanno condiviso il filmato con i loro colleghi catanesi. Sono stati questi ultimi a individuare e riconoscere il 25enne che era già stato coinvolto in altre vicende giudiziarie legate a furti di veicoli. Sono ancora in corso le indagini per identificare gli altri due complici.