Tenta una rapina e prova a scappare prendendo l’autobus: denunciato un 18enne catanese

«Fermi tutti, questa è una rapina». Il più classico degli esordi per il giovane rapinatore – che pure esordiente non è – denunciato per tentata rapina dai carabinieri del comando provinciale di Catania. Il ragazzo, 18 anni, era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri reati contro il patrimonio. Eppure, a metà mattinata, è entrato in un negozio di articoli sanitari in via del Bosco annunciando le sue intenzioni al commesso. Il quale, però, lo ha affrontato, cacciandolo dal locale e contattando subito il numero unico delle emergenze 112. Ed ecco presentarsi poco dopo una pattuglia dei carabinieri. I militari, dopo aver raccolto la testimonianza dell’impiegato e aver visionato i filmati dell’impianto di videosorveglianza, hanno avviato le indagini per rintracciare il giovane, scappato a piedi dopo il tentativo fallito. Sono bastati pochi minuti per riconoscerlo all’interno di un autobus a circa 400 metri dal negozio. Fermato il mezzo, i carabinieri sono saliti a bordo per prelevare il 18enne, poi portato in caserma e denunciato per la tentata rapina.