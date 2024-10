Tentano di rubare in un negozio a Palermo, arrestati

Foto di Sandrine Serrande

Due palermitani, di 40 e 20 anni, sono stati arrestati dalla polizia per tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti delle volanti li hanno bloccati dopo che avevano aperto la saracinesca di un negozio e uno dei due stava per entrare. Il complice all’esterno è stato arrestato subito. L’altro ha cercato di scappare tra i vicoli ma è stato rintracciato poco dopo. Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha convalidato gli arresti.