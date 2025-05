Palermo, tentano di rubare una microcar: 19enne arrestato e minorenne denunciato

Un 19enne arrestato e un 17enne denunciato a Palermo. Entrambi i giovani palermitani sono ritenuti responsabili del tentato furto di una microcar in via Principessa Mafalda nel capoluogo. Sono stati i carabinieri, che passavano da quella strada per un servizio di controllo del territorio, a notare i due ragazzi vicino a una microcar parcheggiata. I militari sono stati incuriositi, in modo particolare, dal minorenne che con il proprio corpo stava tentando di coprire il complice, accovacciato.

Quando si sono accorti della presenza dei carabinieri, i due giovani hanno provato a scappare ma sono stati raggiunti e bloccati. Nel corso della perquisizione, al maggiorenne è stato trovato un cacciavite che stava utilizzando per provare a portare via la microcar. Il 19enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ed è stato sottoposto ai domiciliari in casa sua. Il 17enne incensurato è stato denunciato e affidato ai genitori.