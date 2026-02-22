Foto di polizia

Tenta di spendere monete false al supermercato, uomo denunciato ad Acireale

22/02/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Ha fatto la spesa al supermercato e si è presentato alla cassa tentando di pagare con una serie di monete da 2 euro risultate false. Le evidenti difformità delle monete hanno insospettito il personale dell’attività commerciale che ha segnalato l’episodio agli agenti della polizia di Stato.

In pochi istanti, i poliziotti della squadra Volanti del commissariato di Acireale hanno raggiunto il supermercato dove hanno individuato il soggetto ancora alla cassa, intenzionato a pagare i prodotti con le monete da 2 euro contraffatte. I poliziotti hanno effettuato un controllo e hanno constatato come, all’interno del marsupio, il pluripregiudicato avesse 280 monete tutte da 2 euro, per un valore complessivo di 560 euro, effettivamente difformi rispetto agli esemplari autentici.

Monete false: le difformità riscontrate

Da un’attenta perizia è stato possibile rilevare come le principali differenze attenessero al disegno opaco e poco nitido, alla punzonatura approssimativa sul bordo con una scarsa definizione della bordatura, alle caratteristiche magnetiche non conformi e al peso superiore di alcuni grammi rispetto alle monete originali. Anche al tatto le difformità sono risultate palesi.

Per avere conferma dei loro sospetti, i poliziotti hanno chiesto indicazioni operative ai funzionari della Banca d’Italia, in modo da compiere ulteriori accertamenti di carattere tecnico, attivando i protocolli previsti in materia di falsificazione monetaria. Nello stesso tempo, gli agenti hanno provveduto ad effettuare una serie di verifiche sull’uomo. L’acese è risultato gravato, negli ultimi cinque anni, da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, tra cui truffa, resistenza a pubblico ufficiale, rapina, estorsione, porto di armi od oggetti atti ad offendere, plurimi episodi di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e violazioni connesse a misure restrittive, tra cui arresti in flagranza, arresti domiciliari e custodia cautelare. Inoltre, di recente aveva terminato la misura dell’obbligo di dimora. Alla luce di quanto accaduto il pluripregiudicato è stato denunciato per i reati di falsificazione e spendita di monete falsificate.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
Leggi la notizia

Ha fatto la spesa al supermercato e si è presentato alla cassa tentando di pagare con una serie di monete da 2 euro risultate false. Le evidenti difformità delle monete hanno insospettito il personale dell’attività commerciale che ha segnalato l’episodio agli agenti della polizia di Stato. In pochi istanti, i poliziotti della squadra Volanti del […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
di

Ultima settimana di febbraio, con un oroscopo che, da lunedì 23, ci porta al 1 marzo. Dominata dalla congiunzione tra Saturno e Nettuno nei gradi dell’Ariete. Ecco cosa ci dicono le stelle., nei consigli della nostra rubrica astrologica. Ariete La settimana dal 23 febbraio inizia con una Luna in Toro proprio davanti al vostro cielo […]

Oroscopo: la classifica di San Valentino 2026
di

Uno speciale oroscopo – con classifica – della nostra rubrica astrologica dedicata ai segni zodiacali più amati in questo San Valentino davvero speciale. In cui la bella Venere, nuotando nel mare dei Pesci, decide che i segni d’acqua sono i favoriti. Ma non solo. 12 Gemelli Purtroppo in fondo alla classifica di San Valentino, voi […]

Business in chiaro

La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro
di

Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze