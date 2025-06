Tenta la fuga lanciando la droga dal finestrino: arrestato spacciatore a Ramacca

È stato arrestato un uomo di 56 anni, originario di Niscemi (CL), ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, intorno alle ore 15:30, durante un posto di controllo presso una rotatoria della SS 417, nel territorio del comune di Ramacca, i carabinieri di Catania hanno notato sopraggiungere un veicolo il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi al controllo. I carabinieri hanno, naturalmente, immediatamente intimato l’alt, ma l’uomo ha ignorato l’ordine, dando così il via a un breve inseguimento a sirene spiegate, terminato poco dopo grazie a una manovra di sbarramento eseguita dalla pattuglia. Durante la fuga, il soggetto alla guida del mezzo ha cercato di disfarsi di un involucro, lanciandolo dal finestrino del lato passeggero, ma gli investigatori della radiomobile sono subito riusciti a recuperare il pacchetto, risultato contenere oltre 4 gr di cocaina in pietra. Il 56enne è stato, quindi, arrestato dai carabinieri.