«Accorrete, stanno sgomberando lo studentato»: tensione a Catania tra attivisti e forze dell’ordine

«Gravissimo sgombero dello studentato» denuncia in un comunicato l’Associazione ricreativa e culturale italiana. A Catania l’attenzione è concentrata sullo sgombero in corso dello studentato 95100, sede delle attività di consultorio, di Non Una Di Meno cuore della lotta transfemminista. «Ancora più grave – aggiunge l’Arci – è che la titolarità dell’immobile sia anche dell’Università di Catania che ha consentito un’azione così stupida e violenta».

L’Associazione, oltre a evidenziare l’indispensabile punto di riferimento per la comunità locale, si rivolge al sindaco Enrico Trentino e al rettore dell’Ateneo catanese Francesco Priolo chiedendo spiegazioni e la restituzione dello spazio alla collettività. Non tardano ad arrivare le richieste di soccorso anche da parte di Non Una Di Meno: una delle donne del collettivo, Ludovica Intelisano, ha pubblicato un post su Facebook in cui si legge «Accorrete al più presto».