Resta nella morsa del maltempo la Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 23 novembre. Su tutto il versante settentrionale dell’isola prevista allerta gialla con «il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici e sulle coste esposte ai venti occidentali – si legge nell’avviso -. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Persistono venti di burrasca dai quadranti occidentali e mareggiate lungo le coste esposte».