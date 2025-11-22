In arrivo temporali e mareggiate: domenica allerta gialla sulla Sicilia settentrionale

22/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Resta nella morsa del maltempo la Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 23 novembre. Su tutto il versante settentrionale dell’isola prevista allerta gialla con «il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici e sulle coste esposte ai venti occidentali – si legge nell’avviso -. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Persistono venti di burrasca dai quadranti occidentali e mareggiate lungo le coste esposte». 

