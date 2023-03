Teatro e impegno sociale, all’attore Sebastiano Spada il premio Fava giovani 2023

Teatro civile e denuncia sociale e politica sono i temi scelti dalla Fondazione Giuseppe Fava per due iniziative che si terranno nel mese di marzo tra Catania e Palazzolo Acreide. Primo appuntamento a Catania, mercoledì 22 marzo alle 20.30, nella sala del Piccolo Teatro di Città con la messa in scena di Falcone, Borsellino e le teste di minchia, di e con Giulio Cavalli. Organizzato dalla Fondazione che porta il nome dell’intellettuale ucciso da Cosa nostra e dal teatro di via Ciccaglione, lo spettacolo è dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Con un monologo pungente che deride le mafie, la piece teatrale mette in luce l’esigenza civile di scoprire la verità ancora nascosta sulle stragi del 1992 e su quello che ne è conseguito. L’ingresso è ad offerta libera, a partire da dieci euro.

Il 23 marzo, invece, alle 18.30 la sala consiliare del Palazzo Comunale di Palazzolo Acreide ospiterà il Premio Fava Giovani 2023. Il riconoscimento verrà assegnato all’attore e regista Sebastiano Spada all’interno dell’incontro e dibattito, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Dahlia e il coordinamento Giuseppe Fava del territorio e con il patrocinio del comune Siracusano. A conclusione della due giorni dedicata al teatro civile, inoltre, Sebastiano Spada, Giulio Cavalli e il giornalista Massimiliano Perna incontreranno alle 10.00, gli studenti e le studentesse dell’istituto superiore di Palazzolo Acreide.