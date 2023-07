Taormina, dalla vacanza alla tragedia: turista muore nello scontro con un pilastro

Una vacanza finita in tragedia per un turista australiano di 25 anni, deceduto in un incidente stradale a Taormina, nel Messinese, in via Garipoli, nei pressi del parcheggio Lumbi. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo schiantandosi contro il pilastro di una galleria paramassi. Sul posto è intervenuta la polizia per le indagini del caso e per garantire la viabilità nella strada d’accesso alla località turistica. Un incidente, l’ennesimo in Sicilia, che si aggiunge a un altro sinistro avvenuto ieri sera, a Palermo, dove ha perso la vita un ragazzo di 20 anni carbonizzato dopo l’impatto contro un albero.